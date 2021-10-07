Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина в Сибири

Ростуризм в партнёрстве с туроператорами разработает туристический маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что агентство сейчас проводит ревизию существующих маршрутов для путешественников и планирует новые, которые будут пользоваться популярностью у россиян и иностранных граждан.

"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент, люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент", — отмечается в релизе.

Проект такого пути для путешественников будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в текущем году. В ведомстве уточнили, что речь идёт о нескольких регионах Сибири.

Кроме того, в агентстве в этом году обновят стандарты для обустройства туристических маршрутов с учётом запросов современного туриста.

"Цель — сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать, остался доволен всем: от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", — добавили в ведомстве.