НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российская компания создаёт вакцину против нового штамма ковида

Пока проект на очень ранней стадии и не только не тестировался на животных, а ещё просто находится "в пробирках".

7 октября, 16:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России может появиться новая вакцина от коронавируса, разработанная биофармацевтической компанией "Петровакс". О начале её создания рассказал директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации организации Антон Тихонов.

"Мы сейчас сотрудничаем с одной компанией, которая разрабатывает нам клеточную линию. Клеточная линия в биотехнологических производствах — это фундаментальная вещь. Мы сейчас над этим работаем, и вакцина как раз будет к одному из новых штаммов", — приводит его слова ТАСС.

При этом Тихонов заметил, что пока проект очень ранний и не только не тестировался на животных, а ещё просто находится "в пробирках".

В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит "Спутник V"

В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит "Спутник V"

Ранее Лайф рассказывал, что учёные создали манекен коронавируса при разработке вакцины "Бетувакс". В препарате имеется RBD-домен "шипов" вируса, к которому вырабатываются эффективные антитела, нейтрализующие заболевание.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Татарстане введут QR-коды и отправят на самоизоляцию непривитых пенсионеров

сегодня в 16:03

В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит "Спутник V"

сегодня в 15:23

Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина в Сибири

сегодня в 16:25

В пресс-службе главы Дагестана выступили с порицанием избивших парня в московском метро

сегодня в 16:09

Дрэг-квин в TikTok затроллили русские фанаты, приняв его за Хованского, несмотря на макияж и парики

сегодня в 15:56

Новости партнеров

Layer 1