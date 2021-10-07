Российская компания создаёт вакцину против нового штамма ковида

В России может появиться новая вакцина от коронавируса, разработанная биофармацевтической компанией "Петровакс". О начале её создания рассказал директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации организации Антон Тихонов.

"Мы сейчас сотрудничаем с одной компанией, которая разрабатывает нам клеточную линию. Клеточная линия в биотехнологических производствах — это фундаментальная вещь. Мы сейчас над этим работаем, и вакцина как раз будет к одному из новых штаммов", — приводит его слова ТАСС.

При этом Тихонов заметил, что пока проект очень ранний и не только не тестировался на животных, а ещё просто находится "в пробирках".