В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит "Спутник V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев не сомневается, что Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Мы верим, что вскоре состоится визит [представителей] ВОЗ в Россию, в октябре... У нас нет сомнений относительно одобрения со стороны ВОЗ", — цитирует РИА "Новости" слова Дмитриева на конференции Bloomberg Invest Global.