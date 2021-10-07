НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит "Спутник V"

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у организации претензий к вакцине.

7 октября, 15:23
<p>Фото © Gaston Brito / Getty Image</p>

Фото © Gaston Brito / Getty Image

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев не сомневается, что Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Мы верим, что вскоре состоится визит [представителей] ВОЗ в Россию, в октябре... У нас нет сомнений относительно одобрения со стороны ВОЗ", — цитирует РИА "Новости" слова Дмитриева на конференции Bloomberg Invest Global.

Мурашко сообщил об успешном завершении третьей фазы испытаний "Спутника V"

Мурашко сообщил об успешном завершении третьей фазы испытаний "Спутника V"

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V". Министр также уточнил, что у организации были вопросы только по документам, но в настоящий момент всё оформлено. Разработчики препарата надеются, что ВОЗ сможет зарегистрировать вакцину "Спутник V" до конца ноября текущего года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Спутник лайт" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых жителей Аргентины

13 сентября, 08:37

В ВОЗ впервые представили определение постковидного синдрома

сегодня в 14:16

Российская компания создаёт вакцину против нового штамма ковида

сегодня в 16:17

В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей

сегодня в 12:22

В пресс-службе главы Дагестана выступили с порицанием избивших парня в московском метро

сегодня в 16:09

Новости партнеров

Layer 1