В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит "Спутник V"
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у организации претензий к вакцине.
Фото © Gaston Brito / Getty Image
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев не сомневается, что Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Мы верим, что вскоре состоится визит [представителей] ВОЗ в Россию, в октябре... У нас нет сомнений относительно одобрения со стороны ВОЗ", — цитирует РИА "Новости" слова Дмитриева на конференции Bloomberg Invest Global.
Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V". Министр также уточнил, что у организации были вопросы только по документам, но в настоящий момент всё оформлено. Разработчики препарата надеются, что ВОЗ сможет зарегистрировать вакцину "Спутник V" до конца ноября текущего года.
Комментариев: 0