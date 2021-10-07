НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Михаил Горбачёв ушёл на карантин и находится в больнице

В Горбачёв-фонде уточнили, что первый президент СССР не болеет, а проводит время в медучреждении в связи с эпидемиологической обстановкой.

7 октября, 14:25
<p>Михаил Горбачёв. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Михаил Горбачёв. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв ушёл на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Горбачёв-фонда.

"Он не болеет коронавирусом, но у него такой возраст, что на время пандемии он находится в больнице. Конечно же, он в России. Нельзя забывать, что ему уже 90 лет, поэтому такие меры и предприняли. Он находится просто на карантине", — отметили в фонде.

Звезду "Моей прекрасной няни" Ольгу Прокофьеву госпитализировали с ковидом

Звезду "Моей прекрасной няни" Ольгу Прокофьеву госпитализировали с ковидом

В пресс-службе уточнили, что пока не понятно, когда Горбачёв покинет медучреждение, так как эпидемиологическая обстановка не улучшается. При этом экс-президент СССР чувствует себя нормально, он постоянно работает.

Ранее Лайф рассказывал, что госпитализированного с ковидом актёра Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ. Народный артист находится в коме, у него поражено до 85% лёгких. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1