Михаил Горбачёв ушёл на карантин и находится в больнице

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв ушёл на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Горбачёв-фонда.

"Он не болеет коронавирусом, но у него такой возраст, что на время пандемии он находится в больнице. Конечно же, он в России. Нельзя забывать, что ему уже 90 лет, поэтому такие меры и предприняли. Он находится просто на карантине", — отметили в фонде.

В пресс-службе уточнили, что пока не понятно, когда Горбачёв покинет медучреждение, так как эпидемиологическая обстановка не улучшается. При этом экс-президент СССР чувствует себя нормально, он постоянно работает.