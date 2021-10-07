В ВОЗ впервые представили определение постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила определение постковидного состояния пациентов, которое также называют "длительным CoViD-19" или "долгосрочным CoViD-19". Об этом говорится в опубликованном информационном бюллетене.

Уточняется, что объяснения постковидного состояния, которые дают специалисты, "варьируются", что осложняет "проведение исследований и разработку клинической политики". Консенсусное определение удалось предложить после того, как 17 экспертов рабочей группы ВОЗ провели широкие консультации с участием специалистов, пациентов и сотрудников организации.

"Постковидное состояние наступает у людей с историей вероятного или подтверждённого заражения SARS-CoV-2 обычно через три месяца после начала CoViD-19 с симптомами, которые длятся по меньшей мере два месяца и не могут быть объяснены альтернативными диагнозами", — звучит полученное определение.

В организации пояснили, что речь, в частности, идёт об утомляемости, одышке и когнитивной дисфункции, которые оказывают воздействие на повседневную жизнь. При этом клинические проявления постковидного синдрома могут "начинаться вновь после выздоровления от острого коронавируса или сохраняться после первоначального заболевания". Они также могут меняться, ослабевать и усиливаться, исчезать и появляться с течением времени.

В бюллетене отмечается, что большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни после "острого CoViD-19", но некоторые переболевшие жалуются на плохое самочувствие. Точное процентное соотношение этих категорий неизвестно, однако, по результатам исследований, "примерно 10–20% пациентов с CoViD-19 сталкиваются с сохраняющимися симптомами на протяжении недель и месяцев после острого инфицирования SARS-CoV-2", уточнили в ВОЗ.