Раскрыто влияние коронавируса на конечности

Учёные из Парижского университета в ходе исследования выявили, что воспаление, визуально похожее на обморожение пальцев рук и ног, может говорить о заражении коронавирусом. Об этом сказано в статье The British Journal of Dermatology.

Участниками исследования стали 50 пациентов с "ковидным пальцем", то есть воспалением конечностей переболевших коронавирусом, и 13 человек с аналогичной симптоматикой, появившейся до пандемии CoViD-19. Отмечается, что такое поражение пальцев рук и ног характеризуется появлением сине-красных, пурпурных бугорков или волдырей, а также покраснением и припухлостью. По словам учёных, встречались они в основном у детей и подростков.

Как отмечают исследователи, такая реакция на коронавирус связана с перегрузкой иммунной системы, сопротивляющейся CoViD-19. А причиной поражения пальцев в той группе участников исследования, у которых воспаление произошло до пандемии, стало выделение белковой молекулы интерферона первого типа — она защищает организм от вирусов. Также указывается, что воспаление может пройти само по себе, но некоторым пациентам пришлось лечить его кремами и лекарствами.