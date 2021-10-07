В Татарстане введут QR-коды и отправят на самоизоляцию непривитых пенсионеров

В Татарстане введут ограничения из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации по ковиду. Так, согласно постановлению правительства, жители республики старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, должны будут соблюдать обязательную самоизоляцию, а работодатели должны перевести таких работников на дистанционный формат. Кроме того, в регионе вводятся QR-коды, необходимые для посещения объектов общепита, спортивных центров, бассейнов и других заведений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 квадратных метров будут возможны только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против CoViD-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание", — уточняется в релизе.

Отмечается, что ограничения в регионе вводятся с понедельника, 11 октября. Кроме того, театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и в присутствии не более 500 человек. Такие же меры распространяются на спортивные и физкультурные, зрелищно-развлекательные и культурные мероприятия. Увеличить заполняемость до 70% можно при соблюдении ряда условий, в частности вакцинации всех сотрудников. Ограничивается и работа гостиниц и хостелов — должно быть заполнено не более 50% номерного фонда, если не все работники сделали прививки.