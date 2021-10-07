Украинский дипломат в ООН назвал всех российских журналистов террористами

Директор Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Владимир Лакомов оскорбил всех российских журналистов, назвав террористами. Такое заявление он сделал, отказавшись отвечать на вопрос представителя РИА "Новости" после заседания Первого комитета Генассамблеи ООН.

"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", — сказал Лакомов, когда услышал, что перед ним представитель российского агентства.

Дипломат продолжил и заявил, что все российские журналисты "пропагандистские террористы". Кроме того, по его словам, они "обучены не тому, чтобы сообщать людям правду". Никаких доказательств своих утверждений Лакомов не привёл. А при следующей попытке задать вопрос, состоявшейся позднее, дипломат молча ушёл.