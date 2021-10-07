Избившие парня в московском метро пытаются обелить себя

Уроженцы Дагестана, которые избили заступившегося за девушку молодого человека в московском метро, утверждают, что в драке участвовал только один из них. Об этом Лайфу рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Константин Ким.

Так, по словам одного из задержанных, потасовка произошла между ним и барменом Романом Ковалёвым, а двое других молодых людей оказались просто свидетелями. Один якобы пытался разнять дерущихся, а другой просто стоял в стороне. При этом, как отметил Ким, показания злоумышленников расходятся. Кроме того, приезжие утверждают, что видеозапись драки, попавшая в СМИ, якобы неполная.

Однако молодые люди раскаиваются в произошедшем, а парень, который якобы пытался остановить драку, даже готов возместить ущерб пострадавшему. По данным члена ОНК, он ранее был судим за причинение вреда здоровью, но закончилось всё примирением сторон.

Ким отметил, что проблемы с законом были у всех троих. Так, молодой человек, который якобы был единственным участником потасовки, имеет условный срок за кражу. Его "оставшийся в стороне" товарищ также привлекался за подобное нарушение, но закончилось всё штрафом. Он, кстати, признаёт вину лишь в том, что не остановил драку.