Избившие парня в московском метро пытаются обелить себя
Один из приезжих уверяет, что москвича не трогал. Другой заявил, что разнимал драку. При этом у каждого из нападавших уже были проблемы с законом.
Кадры из видео © ГУ МВД РФ по Москве
Уроженцы Дагестана, которые избили заступившегося за девушку молодого человека в московском метро, утверждают, что в драке участвовал только один из них. Об этом Лайфу рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Константин Ким.
Так, по словам одного из задержанных, потасовка произошла между ним и барменом Романом Ковалёвым, а двое других молодых людей оказались просто свидетелями. Один якобы пытался разнять дерущихся, а другой просто стоял в стороне. При этом, как отметил Ким, показания злоумышленников расходятся. Кроме того, приезжие утверждают, что видеозапись драки, попавшая в СМИ, якобы неполная.
Однако молодые люди раскаиваются в произошедшем, а парень, который якобы пытался остановить драку, даже готов возместить ущерб пострадавшему. По данным члена ОНК, он ранее был судим за причинение вреда здоровью, но закончилось всё примирением сторон.
Ким отметил, что проблемы с законом были у всех троих. Так, молодой человек, который якобы был единственным участником потасовки, имеет условный срок за кражу. Его "оставшийся в стороне" товарищ также привлекался за подобное нарушение, но закончилось всё штрафом. Он, кстати, признаёт вину лишь в том, что не остановил драку.
Член ОНК рассказал, что молодые люди содержатся в карцерном помещении на общих основаниях поодиночке. Они утверждают, что ранее в СИЗО не попадали.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
Комментариев: 0