Девушка избитого в метро: Хочу, чтобы Роман поскорее выздоровел, а этих посадили

Девушка бармена Романа Ковалёва, которого накануне трое приезжих жестокого избили в московском метро, выступает за строгое наказани для его обидчиков. Об этом она рассказала телеканалу "360". По словам Анны, сейчас молодому человеку уже лучше, врачи ждут, когда отек на его лице сойдет, чтобы решить по поводу операции.

"Это ужасная ситуация. Хочу, чтобы Роман поскорее выздоровел, а этих посадили", — рассказывает она.

Девушка добавила, что такие ситуации нельзя обходить стороной, и за ту незнакомку в вагоне должен был вступиться не один Роман, а как минимум несколько пассажиров, чтобы дать агрессорам отпор.