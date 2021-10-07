Девушка избитого в метро: Хочу, чтобы Роман поскорее выздоровел, а этих посадили
Сейчас молодому человеку лучше. Врачи ждут, когда отек на его лице сойдет, чтобы решить по поводу операции.
Избитый Роман Ковалёв и его девушка Анна.
Фото © Instagram/_kova1ev/ djiga.driga.dance
Девушка бармена Романа Ковалёва, которого накануне трое приезжих жестокого избили в московском метро, выступает за строгое наказани для его обидчиков. Об этом она рассказала телеканалу "360". По словам Анны, сейчас молодому человеку уже лучше, врачи ждут, когда отек на его лице сойдет, чтобы решить по поводу операции.
"Это ужасная ситуация. Хочу, чтобы Роман поскорее выздоровел, а этих посадили", — рассказывает она.
Девушка добавила, что такие ситуации нельзя обходить стороной, и за ту незнакомку в вагоне должен был вступиться не один Роман, а как минимум несколько пассажиров, чтобы дать агрессорам отпор.
"Девушке повезло, что Рома за нее вступился. А так они всех без разбору могут бить, им без разницы", — добавила собеседница телеканала.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
Комментариев: 0