Российская биатлонистка решила выступать за сборную Литвы

Российская биатлонистка Лидия Жураускайте решила выступать за сборную Литвы. Об этом сообщает телеканал LRT со ссылкой на главу Федерации биатлона прибалтийской страны Арунаса Даугирдаса.

"Лидия уже получила гражданство по программе восстановления — прадед спортсменки был литовцем. В течение года с помощью федерации собраны все архивные документы. Мы получили решение о предоставлении ей литовского гражданства, теперь мы ждём единственную справку от России — об отказе от гражданства этой страны", — отметил Даугирдас.

22-летняя спортсменка, ранее на внутрироссийских соревнованиях представлявшая Мурманскую область, заявила, что хотела бы выступить за Литву на Олимпиаде 2026 года в Италии.

"Понимаю, что попасть на Игры-2022 в Пекине для меня нереально. Настраиваюсь на Олимпиаду в Италии. Для меня важно, что президент федерации и тренер пытаются создать для меня идеальные условия для тренировок. Я очень благодарна Литве", — сказала Жураускайте.