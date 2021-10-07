КДК не стал продлевать дисквалификацию форварда "Зенита" Азмуна за удаление в матче с "Сочи"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун сумел избежать трёхматчевой дисквалификации за удаление в последнем матче РПЛ против "Сочи". Об этом сообщает Sport24.

Согласно решению КДК РФС, красная карточка не отменяется, однако было решено не увеличивать срок дисквалификации нападающего. Таким образом он пропустит лишь следующую игру РПЛ, которая у "Зенита" состоится 16 октября против тульского "Арсенала".