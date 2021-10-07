КДК не стал продлевать дисквалификацию форварда "Зенита" Азмуна за удаление в матче с "Сочи"
Нападающий сине-бело-голубых жёстко нарушил правила в конце первого тайма, за что и получил красную карточку.
Фото © ФК "Зенит"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун сумел избежать трёхматчевой дисквалификации за удаление в последнем матче РПЛ против "Сочи". Об этом сообщает Sport24.
Согласно решению КДК РФС, красная карточка не отменяется, однако было решено не увеличивать срок дисквалификации нападающего. Таким образом он пропустит лишь следующую игру РПЛ, которая у "Зенита" состоится 16 октября против тульского "Арсенала".
Напомним, в конце первого тайма матча против "Сочи" Сердар Азмун жёстко нарушил правила, за что и получил прямую красную карточку. Петербуржцы в итоге уступили со счётом 1:2.
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