Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение карты с "украинским" Крымом в ходе презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года является провокацией. Об этом она рассказала на брифинге.

На презентации логотипа Евро-2024, который пройдёт в Германии, УЕФА представил Крым частью Украины. В ролике полуостров окрашен в цвета флага Незалежной.

"УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем", — сказала Захарова.

Она также напомнила, что летом сборная Украины представила форму с силуэтом Крыма на Евро-2020. Кроме того, на одежде были надписи "Слава Украине!" и "Героям — слава!". На следующий день в УЕФА одобрили форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.

"Игроки выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание", — отметила официальный представитель МИД РФ.