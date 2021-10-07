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"Провокация украинских чиновников": В МИД РФ отреагировали на решение УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом

В ведомстве отметили, что руководство европейского футбола должно предотвратить проникновение в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей.

7 октября, 14:08

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение карты с "украинским" Крымом в ходе презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года является провокацией. Об этом она рассказала на брифинге.

На презентации логотипа Евро-2024, который пройдёт в Германии, УЕФА представил Крым частью Украины. В ролике полуостров окрашен в цвета флага Незалежной.

"УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем", — сказала Захарова.

Она также напомнила, что летом сборная Украины представила форму с силуэтом Крыма на Евро-2020. Кроме того, на одежде были надписи "Слава Украине!" и "Героям — слава!". На следующий день в УЕФА одобрили форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.

"Игроки выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание", — отметила официальный представитель МИД РФ.

"Покушение на территориальную целостность": Российские сенаторы возмутились решением УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом

"Покушение на территориальную целостность": Российские сенаторы возмутились решением УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом

Следующий чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах. В финальном турнире примет участие 24 команды.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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