"Провокация украинских чиновников": В МИД РФ отреагировали на решение УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом
В ведомстве отметили, что руководство европейского футбола должно предотвратить проникновение в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение карты с "украинским" Крымом в ходе презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года является провокацией. Об этом она рассказала на брифинге.
На презентации логотипа Евро-2024, который пройдёт в Германии, УЕФА представил Крым частью Украины. В ролике полуостров окрашен в цвета флага Незалежной.
"УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем", — сказала Захарова.
United by Football. ⚽️❤️#EURO2024 pic.twitter.com/tx7UTMu7XJ— UEFA Nations League (@EURO2024) October 5, 2021
Она также напомнила, что летом сборная Украины представила форму с силуэтом Крыма на Евро-2020. Кроме того, на одежде были надписи "Слава Украине!" и "Героям — слава!". На следующий день в УЕФА одобрили форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.
"Игроки выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание", — отметила официальный представитель МИД РФ.
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Следующий чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах. В финальном турнире примет участие 24 команды.
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