СМИ: Скандальный арбитр Казарцев отстранён на год за ошибку в матче ЦСКА — "Краснодар"

Футбольный арбитр Василий Казарцев отстранён от судейства на один год. Об этом сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На прошлой неделе Казарцев работал на матче десятого тура чемпионата России между ЦСКА и "Краснодаром", на котором отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR). В концовке той встречи случился спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-синих. В итоге встреча завершилась вничью — 0:0.

На следующий день Казарцев был отстранён от работы на матче между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" (0:1). Вместо него обязанности видеоассистента исполнял Сергей Карасёв.