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СМИ: Скандальный арбитр Казарцев отстранён на год за ошибку в матче ЦСКА — "Краснодар"

В концовке той встречи случился спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-синих.

7 октября, 15:20
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Футбольный арбитр Василий Казарцев отстранён от судейства на один год. Об этом сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На прошлой неделе Казарцев работал на матче десятого тура чемпионата России между ЦСКА и "Краснодаром", на котором отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR). В концовке той встречи случился спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-синих. В итоге встреча завершилась вничью — 0:0.

На следующий день Казарцев был отстранён от работы на матче между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" (0:1). Вместо него обязанности видеоассистента исполнял Сергей Карасёв.

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В минувшем сезоне Казарцев был наказан за работу главным арбитром на матче "Спартак" — "Сочи" (2:2). Та встреча завершилась скандалом. Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти, один из которых признали ошибочным. После этого он обслуживал игры ФНЛ, где, по мнению руководства, не допускал ошибок, за что и удостоился возвращения в РПЛ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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