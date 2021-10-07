СМИ: Скандальный арбитр Казарцев отстранён на год за ошибку в матче ЦСКА — "Краснодар"
В концовке той встречи случился спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-синих.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Футбольный арбитр Василий Казарцев отстранён от судейства на один год. Об этом сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
На прошлой неделе Казарцев работал на матче десятого тура чемпионата России между ЦСКА и "Краснодаром", на котором отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR). В концовке той встречи случился спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-синих. В итоге встреча завершилась вничью — 0:0.
На следующий день Казарцев был отстранён от работы на матче между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" (0:1). Вместо него обязанности видеоассистента исполнял Сергей Карасёв.
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В минувшем сезоне Казарцев был наказан за работу главным арбитром на матче "Спартак" — "Сочи" (2:2). Та встреча завершилась скандалом. Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти, один из которых признали ошибочным. После этого он обслуживал игры ФНЛ, где, по мнению руководства, не допускал ошибок, за что и удостоился возвращения в РПЛ.
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