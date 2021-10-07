Скандальный боец и мастер смешанного стиля Александр Емельяненко вновь сумел порадовать своих поклонников и любителей его неординарных выходок очередным появлением на публике. На сей раз он стал героем популярного шоу "Что было дальше?", где отметился целым рядом достаточно смелых, а порой и крайне спорных заявлений.

Рассказал, как надо "бить женщин"

В последнее время Емельяненко выходит в октагон с соперниками, которые вряд ли могут похвастаться таким же опытом в боях. Последним стал блогер Артём Тарасов, которого Емельяненко всё же сумел победить. Однако ведущие, прежде чем выслушать историю спортсмена, решили задать ему целый ряд самых разных вопросов, один из которых звучал так: "Александр, а как вообще правильно бить женщину?"

Женщину? Периодически Александр Емельяненко Боец

После этого комик Алексей Щербаков заметил, что взгляды Емельяненко на эту тему похожи со взглядами Марата Башарова, у которого за спиной имеется подобный скандал. Впрочем, общение только набирало обороты и перешло к ещё одной важной теме.

"Как булка с маслом"

Речь зашла о рэпере Джигане, который станет следующим соперником Емельяненко. Комики решили поинтересоваться у спортсмена, в каком раунде Джиган "споёт". На этот счёт у бойца был свой достаточно громкий и дерзкий прогноз.

"Да я думаю, в первом. Встречался тут с ним на днях: он, как булка с маслом, толстый, жирный. Не стесняясь пьёт пиво вёдрами <...> Он уже еле ходит. Квадратный стал, тяжело перемещаться. Кое-как от лавочки до лавочки ползает", — сказал Емельяненко о своём будущем сопернике.

Позже боец заметил, что выйдет на поединок не за десять миллионов рублей, о которых говорил его агент, а просто "за идею". Однако тут же комики задали Емельяненко достаточно любопытный вопрос.

"А что за идея такая? Побить Джигана? Сидишь такой — и вдруг резко: "Идея! Пойду побью Джигана!" — заметил комик Эмир Кашоков.

Сам себе бармен и кулёк марихуаны

Отдельным и достаточно ярким элементом стала история, которую Александр Емельяненко решил рассказать комикам и зрителям. Связана она была с лихим спортивным прошлым бойца, а произошла во время сборов в Амстердаме.

"Зашёл в кофешоп… посидеть. В общем, там меня узнал бармен и просто подарил мне кулёк марихуаны. Сейчас я не употребляю наркотики! Это зло! А там меня угостили <...> Вышел и пошёл дальше гулять, бродить по Амстердаму с пакетом. В какой-то момент очень захотелось пить, и я зашёл в бар. Взял пива. Выпил бокальчик, сижу. А они там что-то такие долгие, нерасторопные, эти официанты. Смотрю, бармен опять отбежал, и я, в общем, пересел за барную стойку и начал сам себе пиво наливать. Бокал налил, второй налил", — отметил Емельяненко.

И пока невнимательный бармен бегал туда-сюда и не замечал, как спортсмен самовольно пополняет собственный бокал, равнодушным это не оставило одного из посетителей. Правда, лучше бы заботливый клиент заведения на это не обращал внимания.

"Ну я ему по зубам разок дал и всё. Даже не понимал, что он говорит. Лёг он, уснул. А бармен вызвал полицию. Полицейские забрали меня, подержали в камере два часа и отпустили. Прихожу в гостиницу, а там меня консьерж к себе подзывает… Что было дальше?" — завершил историю Емельяненко.