НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В гостинице в Туапсе лжепостоялица за полгода наела на 64 тысячи рублей

Женщину задержали, она во всём созналась. Утверждает, что воровала еду для себя и семьи из-за неблагополучного материального положения.

7 октября, 15:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В гостинице "Прометей" города Туапсе с апреля текущего года женщина, которая не являлась постоялицей, приходила на завтраки, обеды и ужины, чтобы бесплатно поесть. Кроме того, она выносила еду родственникам. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что женщина раньше отдыхала в гостинице, благодаря чему смогла похитить несколько электронных пропусков. Спустя некоторое время она стала ходить к шведскому столу — питалась сама и крала еду для сына и родителей. Уточняется, что общий ущерб заведению оценивается в 64 тысячи рублей.

Гостиницы и общепит жалуются на "драматический дефицит" персонала

Гостиницы и общепит жалуются на "драматический дефицит" персонала

Сотрудники обратили внимание на подозрительную "постоялицу" спустя полгода. Полиция задержала женщину, которая вскоре дала признательные показания. Оказалось, на такой шаг она решилась из-за неблагополучного материального положения.

Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе молодая семья полицейских развалилась из-за игромании и воровства мужа. Пропажу средств с банковской карты 21-летняя сержант обнаружила в июне. Она попыталась выяснить причину исчезновения средств самостоятельно, а затем обратилась к коллегам. Парню грозит увольнение.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Гостиницы и общепит жалуются на "драматический дефицит" персонала

29 сентября, 09:14

В пресс-службе главы Дагестана выступили с порицанием избивших парня в московском метро

сегодня в 16:09

Российская компания создаёт вакцину против нового штамма ковида

сегодня в 16:17

В Татарстане введут QR-коды и отправят на самоизоляцию непривитых пенсионеров

сегодня в 16:03

Дрэг-квин в TikTok затроллили русские фанаты, приняв его за Хованского, несмотря на макияж и парики

сегодня в 15:56

Новости партнеров

Layer 1