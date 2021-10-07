В гостинице в Туапсе лжепостоялица за полгода наела на 64 тысячи рублей

В гостинице "Прометей" города Туапсе с апреля текущего года женщина, которая не являлась постоялицей, приходила на завтраки, обеды и ужины, чтобы бесплатно поесть. Кроме того, она выносила еду родственникам. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что женщина раньше отдыхала в гостинице, благодаря чему смогла похитить несколько электронных пропусков. Спустя некоторое время она стала ходить к шведскому столу — питалась сама и крала еду для сына и родителей. Уточняется, что общий ущерб заведению оценивается в 64 тысячи рублей.

Сотрудники обратили внимание на подозрительную "постоялицу" спустя полгода. Полиция задержала женщину, которая вскоре дала признательные показания. Оказалось, на такой шаг она решилась из-за неблагополучного материального положения.