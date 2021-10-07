Фракция "Единой России" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
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Ранее, в сентябре, президент Владимир Путин предлагал единороссам рассмотреть кандидатуру председателя нижней палаты парламента седьмого созыва.
Фракция "Единой России" утвердила спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина кандидатом на пост председателя нижней палаты парламента восьмого созыва. Такое решение было принято на организационном заседании единороссов.
При этом ранее в сентябре президент России Владимир Путин предложил рассмотреть кандидатуру Володина в качестве спикера. Глава государства отметил, что за предыдущие четыре года руководство Госдумы профессионально выстроило взаимодействие со всеми фракциями и в целом всю работу.
А ранее "Единая Россия" создала фракцию партии в Госдуме VIII созыва, которую возглавил экс-советник президента РФ Владимир Васильев. В группу партии в нижней палате парламента вошло 324 депутата, включая двух самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова. При этом два избранных депутата от "Единой России" отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями. Речь идёт об Александре Авдееве, который по указу президента РФ занял пост врио губернатора Владимирской области, и Ольге Баталиной, назначенной первым замминистра труда по распоряжению премьер-министра РФ.