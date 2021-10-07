Фракция "Единой России" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы

При этом ранее в сентябре президент России Владимир Путин предложил рассмотреть кандидатуру Володина в качестве спикера. Глава государства отметил, что за предыдущие четыре года руководство Госдумы профессионально выстроило взаимодействие со всеми фракциями и в целом всю работу.

А ранее "Единая Россия" создала фракцию партии в Госдуме VIII созыва, которую возглавил экс-советник президента РФ Владимир Васильев. В группу партии в нижней палате парламента вошло 324 депутата, включая двух самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова. При этом два избранных депутата от "Единой России" отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями. Речь идёт об Александре Авдееве, который по указу президента РФ занял пост врио губернатора Владимирской области, и Ольге Баталиной, назначенной первым замминистра труда по распоряжению премьер-министра РФ.