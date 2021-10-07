Турчак от имени "Единой России" поздравил Путина с днём рождения, пожелав ему крепости и сил
Единороссы пообещали не подвести лидера своей партии. Главе государства сегодня исполнилось 69 лет.
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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак от имени партии поздравил президента Владимира Путина с днём рождения. Тёплые слова в адрес российского лидера прозвучали в ходе первого организационного собрания фракции единороссов в Госдуме восьмого созыва.
"Будет правильно, если мы поздравим лидера нашей партии, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения. Пожелаем ему крепости, сил душевных, физических, чтобы на всё хватало, на нас в том числе. Мы его не подведём", — отметил Турчак.
Ранее Лайф сообщал, что Путин с самого утра принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
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