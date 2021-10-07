Депутат Рады Кива поздравил Путина с днём рождения фразой из "Звёздных войн"

Украинский депутат Кива поздравил Путина с днём рождения и заявил о величии России. Видео © Telegram-канал "The Kyva (Илья Кива)"

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и назвал его тем, кто смог вернуть былое величие и уважение своей страны и народа во всём мире.

"Я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа — Владимира Владимировича Путина", — сказал Кива на видео, оно опубликовано в телеграм-канале парламентария.

Депутат пожелал российскому президенту сил, божьего благословения и здоровья.

"Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и единства. Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чьё имя записано в истории человечества как великого правителя. Да пребудет с вами сила", — добавил Кива.