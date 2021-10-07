Депутат Рады Кива поздравил Путина с днём рождения фразой из "Звёздных войн"
По словам парламентария, имя российского лидера уже записано в истории человечества как великого правителя.
Скриншот видео © Telegram-канал "The Kyva (Илья Кива)"
Украинский депутат Кива поздравил Путина с днём рождения и заявил о величии России. Видео © Telegram-канал "The Kyva (Илья Кива)"
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и назвал его тем, кто смог вернуть былое величие и уважение своей страны и народа во всём мире.
"Я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа — Владимира Владимировича Путина", — сказал Кива на видео, оно опубликовано в телеграм-канале парламентария.
Депутат пожелал российскому президенту сил, божьего благословения и здоровья.
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"Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и единства. Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чьё имя записано в истории человечества как великого правителя. Да пребудет с вами сила", — добавил Кива.
Ранее Владимира Путина с днём рождения поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил президента за внимание к жителям столицы и пожелал ему здоровья и новых успехов.
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