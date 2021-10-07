Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля 2020 года в ходе торгов на Московской бирже, следует из данных площадки.

По состоянию на 17:26 мск валюта опустилась на 0,69% и торгуется за 82,96 рубля. В такой низкой позиции евро находится впервые с прошлого лета.