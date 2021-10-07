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Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля 2020 года

Падение по сравнению с прошлым днём составляет более чем 0,5%.

7 октября, 14:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля 2020 года в ходе торгов на Московской бирже, следует из данных площадки.

По состоянию на 17:26 мск валюта опустилась на 0,69% и торгуется за 82,96 рубля. В такой низкой позиции евро находится впервые с прошлого лета.

Впервые с середины июня: Курс доллара упал ниже 72 рублей

Впервые с середины июня: Курс доллара упал ниже 72 рублей

Ранее финансист рассказал, стоит ли сейчас вкладываться в иностранную валюту. Падение курса доллара и евро к рублю заставляет многих россиян задуматься, что сейчас самое время их покупать.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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