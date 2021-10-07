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Регион
Опубликовано 7 октября 2021, 17:39

"Единая Россия" создала фракцию в Госдуме VIII созыва во главе с Васильевым

Владимир Васильев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Владимир Васильев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В группу партии в нижней палате парламента вошло 324 депутата, включая самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова.

"Единая Россия" создала фракцию партии в Госдуме VIII созыва, которую возглавил экс-советник президента РФ Владимир Васильев. Об этом сообщает пресс-служба ЕР в телеграм-канале.

Отмечается, что в группу партии в нижней палате парламента вошло 324 депутата, включая двух самовыдвиженцев — Владислава Резника и Леонида Бабашова. При этом во время организационного собрания фракции два избранных депутата от "Единой России" отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями. Речь идёт об Александре Авдееве, который по указу президента РФ занял пост врио губернатора Владимирской области, и Ольге Баталиной, назначенной первым замминистра труда по распоряжению премьер-министра РФ.

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Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Более 20% из всех "новичков" — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.

Напомним, первый день работы нового, VIII созыва Госдумы назначен на 12 октября. С этого же дня прекратятся полномочия работы депутатов прошлого созыва.

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Варвара Романова
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