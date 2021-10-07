Поймавшим убийцу студенток под Оренбургом парням вручили грамоты за содействие

Правоохранители вручили грамоты за содействие студентам, которые помогли поймать убийцу трёх девушек в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Кроме того, губернатор региона Денис Паслер возместит затраты на ремонт машины Василия Коченюка, которую угнал преступник и разбил во время полицейской погони. Сейчас автомобиль не на ходу.