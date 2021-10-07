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Поймавшим убийцу студенток под Оренбургом парням вручили грамоты за содействие

А молодому человеку, у которого преступник украл автомобиль и разбил его, губернатор региона Денис Паслер компенсирует затраты на ремонт.

7 октября, 15:12
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/31181?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал SHOT</a></p>

Фото © Telegram-канал SHOT

Правоохранители вручили грамоты за содействие студентам, которые помогли поймать убийцу трёх девушек в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кроме того, губернатор региона Денис Паслер возместит затраты на ремонт машины Василия Коченюка, которую угнал преступник и разбил во время полицейской погони. Сейчас автомобиль не на ходу.

Фото © Telegram-канал SHOT

Фото © Telegram-канал SHOT

Студент застал предполагаемого убийцу студенток в Гае за угоном машины и помог его поймать

Студент застал предполагаемого убийцу студенток в Гае за угоном машины и помог его поймать

Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчине предъявили обвинения по пяти уголовным делам и арестовали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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