Поймавшим убийцу студенток под Оренбургом парням вручили грамоты за содействие
А молодому человеку, у которого преступник украл автомобиль и разбил его, губернатор региона Денис Паслер компенсирует затраты на ремонт.
Правоохранители вручили грамоты за содействие студентам, которые помогли поймать убийцу трёх девушек в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Кроме того, губернатор региона Денис Паслер возместит затраты на ремонт машины Василия Коченюка, которую угнал преступник и разбил во время полицейской погони. Сейчас автомобиль не на ходу.
Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчине предъявили обвинения по пяти уголовным делам и арестовали.
Комментариев: 0