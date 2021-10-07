Украинские СМИ рассекретили беременность новой пассии Саакашвили
О личной жизни Ясько не распространялась до последнего, тщательно скрывала роман. Коллеги в душу девушки не лезли, вели себя деликатно.
Скриншот видео © Facebook / Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его новая избранница, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, не случайно рассекретили отношения. Девушка ждёт ребёнка. Об этом сообщает портал vesti.ua.
По данным издания, коллеги Ясько о её романе с политиком не знали до последнего момента. Новая избранница бывшего грузинского лидера тщательно скрывала подробности личной жизни. Однако, как пояснил депутат Святослав Юраш, слухи об отношениях Лизы и Саакашвили всё-таки ходили.
"Она очень активный человек. Я знал, что она сотрудничает с Саакашвили, но о романе не догадывался. Я поддерживаю Лизу, но президент никак на это не реагировал. Это нормальная человеческая история", — пояснил нардеп Сергей Швец.
В то же время другой коллега новой избранницы Саакашвили, Николай Тищенко, отметил, что в соответствии со своей гражданской позицией Ясько защищает человека, которого уважает. "В Грузию она ездила за собственный счёт, она указала это в документах", — сказал собеседник, добавив, что чужая личная жизнь его не интересует.
Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Затем его новая жена — депутат Верховной рады Елизавета Ясько — опубликовала видео, в котором политики объявили о своих отношениях. Спустя несколько дней на такое заявление отреагировала и экс первая леди Грузии Сандра Рулофс. Она призналась, что известие о романе супруга с Ясько было неожиданным.
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