Украинские СМИ рассекретили беременность новой пассии Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его новая избранница, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, не случайно рассекретили отношения. Девушка ждёт ребёнка. Об этом сообщает портал vesti.ua.

По данным издания, коллеги Ясько о её романе с политиком не знали до последнего момента. Новая избранница бывшего грузинского лидера тщательно скрывала подробности личной жизни. Однако, как пояснил депутат Святослав Юраш, слухи об отношениях Лизы и Саакашвили всё-таки ходили.

"Она очень активный человек. Я знал, что она сотрудничает с Саакашвили, но о романе не догадывался. Я поддерживаю Лизу, но президент никак на это не реагировал. Это нормальная человеческая история", — пояснил нардеп Сергей Швец.