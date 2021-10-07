"С днём рождения, первый!": Как Путина поздравили россияне — знаменитые и не очень

Сегодня российскому лидеру исполнилось 69 лет, и редкая лента соцсетей в этот день обошлась без поздравлений в адрес президента. Самое яркое из того, что увидел Лайф, — в этой подборке.