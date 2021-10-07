"С днём рождения, первый!": Как Путина поздравили россияне — знаменитые и не очень
Сегодня российскому лидеру исполнилось 69 лет, и редкая лента соцсетей в этот день обошлась без поздравлений в адрес президента. Самое яркое из того, что увидел Лайф, — в этой подборке.
Фото © Kremlin.ru
Известный российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения, поблагодарив главу государства за джаз и хоккей. По его словам, благодаря поддержке и личному участию российского лидера в нашей стране юные таланты из разных сфер получают возможность пробить дорогу в большую профессиональную и творческую жизнь.
"Здоровья и успехов вам, наш дорогой президент", — пожелал главе государства Игорь Бутман.
Поздравительную эстафету переняли крымские школьники и студенты, которые зачитали для президента России рэп со словами "спасибо за мир".
"Владимир Путин для Крыма больше чем супергерой. И слова, которые звучат в песне, написаны от чистого сердца. Надеюсь, что Владимиру Владимировичу понравится наше крымское поздравление", — признался автор речитатива Влад Молчанов.
Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе на своей странице в Instagram поздравил президента России с днём рождения и отметил, что ему есть за что поблагодарить Владимира Путина.
"Я считаю, что в благодарность за добро, внимание, а главное — за время, которое тебе уделил человек, ты должен быть искренним, честным и с достоинством отвечать тем же", — отметил Цискаридзе.
К поздравлениям присоединилась молодёжь Челябинска. Активисты местной "Волонтёрской роты" растянули в парке плакат с изображением российского лидера и сняли видео с коптера.
"Всем известно, что вы активно занимаетесь различными видами спорта и оказываете большую поддержку развитию спорта среди молодёжи. Поэтому нашу спортивную акцию мы посвящаем вам. С днём рождения, первый!" — поздравил Путина один из организаторов акции Георгий Пономаренко.
Своё поздравление в адрес президента выложил сегодня и поп-король Филипп Киркоров. Он опубликовал в Instagram ролик с моментами, когда его творческий путь пересекался с ответственной работой руководителя страны. Музыкальным оформлением видеозаписи стала знаменитая песня "С чего начинается Родина" в исполнении Киркорова.
Не менее трогательным получилось поздравление от воспитанников студии "Радуга" из села Долгоруково Липецкой области. Они подарили президенту пластилиновый мультфильм.
Ещё одно зажигательное поздравление для российского лидера подготовили тиктокеры из команды POPSTAR HOUSE. Блогеры Настя и Катя TwinsRussian, Паша Дворецкий, Кирилл Волик и Мария Погребняк записали песню, в которой признались в любви Путину и поблагодарили его за защиту России.
"Владимир Путин повзрослел, но с виду он помолодел. Под громкий бит и мощный бас с любовью поздравляем вас", — говорится в тексте песни, которая точно станет хитом.
Невозможно было пропустить и ещё одно поздравление. Помните школьника Никанора Толстых, поправившего президента в ходе обсуждения исторической темы на открытом уроке? Он тоже записал ролик, посвящённый Владимиру Путину. И в этой подборке это, пожалуй, самое ёмкое и лаконичное поздравление из всех.
Ранее Лайф сообщал, что Путин с самого утра принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
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