В "Газпроме" объяснили приостановку торгов на бирже ранним началом отопительного сезона

"Газпром" приостановил продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом заявил представитель энергетической компании Геннадий Сухов.

"Газпром" не принимает участия в суточных торгах начиная с сентября. Да, приостановили. Никто не знал, что у нас с 12 сентября включат отопление, в том числе в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург", — сказал он на Петербургском газовом форуме.

Сухов уточнил, что в результате суточный перебор от плана поставок достигал в сентябре 250 миллионов кубометров. При этом ещё до приостановки спрос на топливо был существенно ниже предложения.