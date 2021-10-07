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В "Газпроме" объяснили приостановку торгов на бирже ранним началом отопительного сезона

В результате суточный перебор от плана поставок топлива достигал в сентябре 250 млн кубометров, заметил представитель корпорации.

7 октября, 15:49
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CR9E509odDD/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazpromphotos</a></u></p>

Фото © Instagram / gazpromphotos

"Газпром" приостановил продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом заявил представитель энергетической компании Геннадий Сухов.

"Газпром" не принимает участия в суточных торгах начиная с сентября. Да, приостановили. Никто не знал, что у нас с 12 сентября включат отопление, в том числе в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург", — сказал он на Петербургском газовом форуме.

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Сухов уточнил, что в результате суточный перебор от плана поставок достигал в сентябре 250 миллионов кубометров. При этом ещё до приостановки спрос на топливо был существенно ниже предложения.

Напомним, в конце сентября Федеральная антимонопольная служба рекомендовала "Газпрому" нарастить продажи газа на бирже, однако компания не выполнила это предписание до сих пор.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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