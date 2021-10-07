В пресс-службе главы Дагестана выступили с порицанием избивших парня в московском метро
Причастные к преступлению трое выходцев республики должны понести заслуженное наказание, сказано в заявлении.
Фото © Следственный комитет РФ
В Дагестане порицают поступок выходцев республики, жестоко избивших парня в московском метро. Такое заявление сделала пресс-служба главы региона.
"Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики. Мы порицаем этот поступок и желаем скорейшего выздоровления Роману Ковалёву", — сказано в релизе, опубликованном в "Инстаграме".
В пресс-службе выразили надежду, что все трое фигурантов уголовного дела понесут заслуженное наказание, ведь Дагестан всегда славился уважением, дружелюбием и теплом.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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