В пресс-службе главы Дагестана выступили с порицанием избивших парня в московском метро

"Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики. Мы порицаем этот поступок и желаем скорейшего выздоровления Роману Ковалёву", — сказано в релизе, опубликованном в "Инстаграме".