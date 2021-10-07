Полиция начала поиск избивших пенсионерку в Подмосковье из-за крупного долга сына
Пока 60-летняя женщина была без сознания, злоумышленники продолжали наносить удары, в том числе и по голове.
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Полиция разыскивает причастных к избиению 60-летней пенсионерки Марии К. в деревне Константиново Сергиево-Посадского района Подмосковья. Об этом сообщили в УМВД РФ по Московской области.
"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание злоумышленников, причастных к совершению противоправного деяния", — заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Напомним, 60-летнюю пенсионерку сильно избили из-за крупного долга её младшего сына. Кроме того, партнёры горе-коммерсанта угрожают всей семье и уже сожгли машину родных бизнесмена, залёгшего на дно.
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