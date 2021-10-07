НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полиция начала поиск избивших пенсионерку в Подмосковье из-за крупного долга сына

Пока 60-летняя женщина была без сознания, злоумышленники продолжали наносить удары, в том числе и по голове.

7 октября, 16:41
<p>Скриншот видео © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/31178" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Скриншот видео © Telegram-канал SHOT

Полиция разыскивает причастных к избиению 60-летней пенсионерки Марии К. в деревне Константиново Сергиево-Посадского района Подмосковья. Об этом сообщили в УМВД РФ по Московской области.

"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание злоумышленников, причастных к совершению противоправного деяния", — заявили в пресс-службе ведомства.

Избившего соседок на девичнике тюменца оштрафовали

Избившего соседок на девичнике тюменца оштрафовали

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, 60-летнюю пенсионерку сильно избили из-за крупного долга её младшего сына. Кроме того, партнёры горе-коммерсанта угрожают всей семье и уже сожгли машину родных бизнесмена, залёгшего на дно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Следком проверяет новые сообщения о пытках заключённых в Саратовской области

вчера в 09:19

В Подмосковье 60-летнюю пенсионерку жестоко избили из-за крупного долга сына

сегодня в 13:44

Директор школы, где учились участники избиения в московском метро: Мы их такому не учили

сегодня в 17:08

Россия предоставила в ОЗХО исчерпывающий ответ на вопросы от 45 стран по делу Навального

сегодня в 17:42

Украинцы назвали главные отличия от русских

сегодня в 17:37

Новости партнеров

Layer 1