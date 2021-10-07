Полиция начала поиск избивших пенсионерку в Подмосковье из-за крупного долга сына

Полиция разыскивает причастных к избиению 60-летней пенсионерки Марии К. в деревне Константиново Сергиево-Посадского района Подмосковья. Об этом сообщили в УМВД РФ по Московской области.

"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание злоумышленников, причастных к совершению противоправного деяния", — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.