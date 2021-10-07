В Подмосковье 60-летнюю пенсионерку жестоко избили из-за крупного долга сына

В Подмосковье 60-летнюю пенсионерку жестоко избили из-за крупного долга младшего сына. Видео © Telegram-канал SHOT

В Московской области партнёры бизнесмена жестоко избили его мать из-за долга сына. Теперь они угрожают всей семье и уже сожгли машину родных горе-коммерсанта, сообщает телеграм-канал SHOT.

Несколько месяцев назад мужчина сильно задолжал неким предпринимателям, дал супруге два миллиона и залёг на дно. Но долг оказался куда больше — десять миллионов. Оставшейся одной с тремя детьми женщине стали угрожать расправой, тогда на помощь пришли старшие братья неудачливого бизнесмена. Они спрятали семью, но этим лишь перевели всю агрессию на себя. Им стали угрожать по телефону, а позднее вымогатели перешли к делу, в одну из ночей выбив окна в доме. Обращения к участковому ничего не дали, потому что тот назвал угрозы выдумкой. Спустя ещё какое-то время случилось новое происшествие — также в ночное время преступники сожгли автомобиль пострадавшей семьи.

Однако этого вымогателям показалось мало, и они совершили нападение на 60-летнюю маму горе-коммерсанта. Женщину ударили кулаком, от чего та потеряла сознание на несколько минут, а потом продолжили бить по голове.

"Я им говорю: "Ребята, что вы делаете? Пожалуйста, не убивайте!" Но они продолжали меня бить", — сказала пострадавшая.

По словам старшего сына Ивана, защищаться семье нечем и, если их придут убивать, всё может закончиться трагедией.