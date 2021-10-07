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Россиян напугали нашествием жуков-кожеедов

Эксперты отмечают, что проблема существует давно, однако с развитием транспортного сообщения она лишь ухудшается.

7 октября, 16:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В квартирах россиян всё чаще стали появляться жуки-кожееды, которых люди, в частности, привозят из Турции вместе с кожаными и шерстяными изделиями. Об этом рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная в беседе с Ura.ru.

"Проблема существует очень давно, но с развитием транспортного сообщения насекомые стали развозиться по всему миру, к нам стали поступать, например, из Турции и других стран с кожаными и шерстяными изделиями. Всё стало интенсивнее, жуки-кожееды стали часто встречаться в квартирах", — объяснила эксперт.

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Она отметила, что кожееды не представляют опасности для здоровья человека, однако могут ухудшить качество жизни. Такие насекомые неприятны тем, что портят продукты, ковры, меха и шерстяные изделия, а обнаружить их зачастую можно на подоконниках, так как они летят на свет. При этом личинки жуков могут оказаться в продуктовых запасах, крупах, фасоли и горохе. В связи с этим Заречная рекомендует периодически проводить ревизию, пылесосить не только пол, но и шкаф, внутри него, а также вещи, особенно меховые и шерстяные. Однако энтомолог не советует увлекаться влажной уборкой, так как сильное повышение влажности, напротив, создаст благоприятные условия для жизни кожеедов.

В свою очередь санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор компании "Добролов" Николай Дубинин рассказал, что чаще всего жуки-кожееды попадают в квартиры с продуктами и старыми вещами, поэтому рекомендовал с осторожностью относиться к секонд-хендам.

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А бороться с такими вредителями можно самостоятельно, главное, правильно обрабатывать помещение — специальными порошками опрыскать нижние поверхности ковров, участки за плинтусами, за шкафами и внутри них, а также в различных щелях. При этом Дубинин отметил, что в таком случае можно обратиться за помощью к специалистам.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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