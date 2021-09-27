Ничего себе мутанты: Учёные нашли в недрах Земли таинственных животных, от которых зависит будущее Как эти существа выжили на нашей планете, неизвестно, но учёные считают, что они переживут человечество и будут господствовать на Земле. 26 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Тихоходка — царь зверей

Легендарная тихоходка – это микроскопическое животное, длина тела которого не превышает 1,5 мм. Но в тяге к самосовершенствованию равных ей нет, ведь животное практически неубиваемо. Экстремальные температуры от +150 до –200 и ниже или радиация этим "зверькам" нипочём, а их стремление к выживанию не сломит даже космос — в безвоздушной среде они способны существовать без проблем.

Удивительно ли, что именно тихоходки привлекают внимание учёных по всему земному шару? Поделись они с нами хоть крупицей своих возможностей — и мир никогда не будет прежним. А возможно, и не только мир: в 2019 году Израиль запустил на Луну аппарат "Берешит", на борту которого находились тихоходки. Аппарат разбился о спутник Земли, а вот о судьбе животных до сих пор ничего толком не известно. Учёные расходятся во мнении относительно секретов долголетия тихоходок, но считают, что их иммунная система может бороться с любыми инфекциями. Это делает тихоходок практически бессмертными живыми существами.

Рак-богомол, непревзойдённый глаз-алмаз

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Эти членистоногие могут использовать 12 различных цветовых каналов (против лишь трёх — у человека), а также различают инфракрасный или ультрафиолетовый свет и даже поляризацию. Человек всего этого попросту не видит. Если бы раки-богомолы были такого же размера, как и люди, то новый эпизод фильма "Хищник" можно было бы снимать в реальности. Что даёт людям уникальное зрение раков-богомолов? Они вдохновляют учёных на идеи по созданию новых материалов и технологий. На основе зрения раков-богомолов через несколько лет могут создать камеру, способную обнаруживать рак. Она будет переключаться между режимами и в теории должна напоминать аппарат МРТ, сканируя каждый "слой" человеческого тела.

Голый землекоп, гроза раковых клеток

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Он выглядит жутковато, но не стоит судить по внешности, особенно с учётом того, что именно от этих существ зависит будущее медицины. Шутка ли: эти обитатели Восточной Африки живут до 37 лет, что очень долго для грызунов, и практически неуязвимы для рака. Дело в том, что раковые клетки в их телах почти не имеют шансов к распространению. Как отмечают исследователи, полное понимание этого механизма может привести к появлению новых методов борьбы с онкологией у людей. За это человечество может простить им всё.

Бессмертная медуза

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Медуза Turritopsis nutricula бессмертна. Да, её можно убить, но "от старости" представители этого вида не умирают. Достигнув зрелости, медуза оседает на дно и превращается в полип. На этом полипе образуются почки, в которых формируются будущие медузы. Повторяться цикл может бесконечно. Исследователи рассчитывают, что медузы и происходящие в их организме процессы помогут найти новый подход к лечению нейродегенеративных заболеваний. Ну и бессмертие, конечно, тоже пригодится. Желательно, правда, обойтись без превращения в полип.

Блохи с огромными гениталиями

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В 2018 году британские учёные запугали половину Европы. Они заявили, что континентальной и островной части Старого Света грозит нашествие суперблох, отличительной чертой которых является гигантский пенис в два с половиной раза больше их тела. Массового нашествия блох не случилось, однако, изучив несколько особей этого вида, учёные предположили, что такие гениталии — следствие генетической мутации, которая укрепляет встроенный механизм защиты. В ходе исследования учёные выяснили, что суперблохи погибают при температуре 60–65 градусов, в то время как для уничтожения обычных достаточно температуры 50 градусов.

Ксенобот, плод искусственного интеллекта

Что делать, если существующие представители животного мира не могут прийти на помощь? Правильно — сделать своих! Именно к числу таких "монстров" относятся ксеноботы — искусственные "микророботы", созданные из клеток лягушек. При "дизайне" этих сущностей учёные использовали искусственный интеллект. Ксеноботы умеют передвигаться, запоминать опыт встречи с синим светом и расчищать площадку от мусора, сгребая его в кучу.

Учёные рассчитывают, что их разработка поможет бороться с радиоактивным загрязнением, очищать океаны и будет использоваться в медицине. Биологическим видом назвать их нельзя — ксеноботы не могут размножаться и живут около недели. Но так ли это важно?