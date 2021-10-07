Директор школы, где учились участники избиения в московском метро: Мы их такому не учили Видео © LIFE

Директор МКОУ СОШ № 9 в Кизляре Елена Лещенко в разговоре с Лайфом призналась, что ей стыдно за бывших учеников своей школы, которые участвовали в драке в московском метро. По словам Лещенко, двое из троих хулиганов были воспитанниками этого учебного заведения. Речь идёт о молодых людях, которые, как пояснила Елена Анатольевна, не являлись зачинщиками избиения Романа Ковалёва, но проявили малодушие и не остановили своего более агрессивного товарища.

"Стыдно, неприятно, но я думаю, что ни школа, ни семья не пытались их научить этой жестокости, быть свидетелями немыми и не пытаться остановить этого озверевшего их товарища при избиении человека", — заявила Лайфу директор школы.

По словам Лещенко, во всех школах педагоги ежедневно проводят воспитательную работу с детьми, объясняя, что нельзя причинять вред всему живому. А потом их подопечные вырастают, и очень сложно бывает отследить, в какой момент человек становится жестоким.