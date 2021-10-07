Директор школы, где учились участники избиения в московском метро: Мы их такому не учили
По словам собеседницы Лайфа, получать такие новости о своих воспитанниках всегда "стыдно и неприятно", но жестокость в людях часто не проявляется в детстве, а спит до более взрослого возраста.
Кадр из видео © LIFE
Директор школы, где учились участники избиения в московском метро: Мы их такому не учили
Видео © LIFE
Директор МКОУ СОШ № 9 в Кизляре Елена Лещенко в разговоре с Лайфом призналась, что ей стыдно за бывших учеников своей школы, которые участвовали в драке в московском метро. По словам Лещенко, двое из троих хулиганов были воспитанниками этого учебного заведения. Речь идёт о молодых людях, которые, как пояснила Елена Анатольевна, не являлись зачинщиками избиения Романа Ковалёва, но проявили малодушие и не остановили своего более агрессивного товарища.
"Стыдно, неприятно, но я думаю, что ни школа, ни семья не пытались их научить этой жестокости, быть свидетелями немыми и не пытаться остановить этого озверевшего их товарища при избиении человека", — заявила Лайфу директор школы.
По словам Лещенко, во всех школах педагоги ежедневно проводят воспитательную работу с детьми, объясняя, что нельзя причинять вред всему живому. А потом их подопечные вырастают, и очень сложно бывает отследить, в какой момент человек становится жестоким.
"Они меняются, они растут, взгляды меняются. Когда они обучаются, это дети, которые растут у нас на глазах, и иной раз даже не думаешь, что такое мог сотворить тот или иной ребёнок", — добавила она.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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