Женщина-мем из Азова доходчиво объяснила, что не так с водой
Ранее интервью тёти Аллы, в котором она непонятно жалуется на проблемы с водоснабжением, разлетелось по соцсетям. И жительницу Ростовской области буквально накрыло волной непонимания.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Интервью тёти Аллы, которое невозможно понять. Видео © Instagram / puls_azova
Жительница хутора Задонье в Азове Алла Афанасьева рассказала о проблемах с водоснабжением в домах населённого пункта, и на этот раз всё очень понятно. Так, в беседе с телеграм-каналом SHOT женщина пожаловалась, что люди уже десять дней сидят без воды.
Отметим, что Алла Афанасьева молниеносно прославилась в Сети благодаря ролику, на котором сбивчиво и совершенно непонятно говорила о проблемах хутора. При этом жестикуляция и интонации женщины не оставили россиян равнодушными.
Женщина-мем из Азова объяснила, что не так с водой. Видео © Telegram / SHOT
"Спросила: "Когда будет вода?" Уже ждёшь, сидишь без ничего. Он сказал: "Через месяц". Всё. Сейчас где я буду брать воду?" — возмущается Афанасьева.
Она отметила, что для жителей привозят фляги с водой, однако пить эту жидкость невозможно — она коричневая. При этом в "Азовводоканале" уверяют, что с цветом всё в полном порядке. Женщина добавила, что раньше брала воду в колонках, которые теперь могут выступать только украшениями ландшафта.
SHOT отмечает, что обратился во все возможные инстанции для помощи тёте Алле в решении вопроса. В местной прокуратуре сообщили, что начали проверку.
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