Женщина-мем из Азова доходчиво объяснила, что не так с водой

Интервью тёти Аллы, которое невозможно понять. Видео © Instagram / puls_azova

Жительница хутора Задонье в Азове Алла Афанасьева рассказала о проблемах с водоснабжением в домах населённого пункта, и на этот раз всё очень понятно. Так, в беседе с телеграм-каналом SHOT женщина пожаловалась, что люди уже десять дней сидят без воды.

Отметим, что Алла Афанасьева молниеносно прославилась в Сети благодаря ролику, на котором сбивчиво и совершенно непонятно говорила о проблемах хутора. При этом жестикуляция и интонации женщины не оставили россиян равнодушными.

Женщина-мем из Азова объяснила, что не так с водой. Видео © Telegram / SHOT

"Спросила: "Когда будет вода?" Уже ждёшь, сидишь без ничего. Он сказал: "Через месяц". Всё. Сейчас где я буду брать воду?" — возмущается Афанасьева.

Она отметила, что для жителей привозят фляги с водой, однако пить эту жидкость невозможно — она коричневая. При этом в "Азовводоканале" уверяют, что с цветом всё в полном порядке. Женщина добавила, что раньше брала воду в колонках, которые теперь могут выступать только украшениями ландшафта.

SHOT отмечает, что обратился во все возможные инстанции для помощи тёте Алле в решении вопроса. В местной прокуратуре сообщили, что начали проверку.