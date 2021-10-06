"Чёрный понедельник" Цукерберга: Кто и сколько заработал на падении Facebook Падение главной социальной сети мира стало настоящим подарком для конкурентов. Кто смог заработать на сбое Facebook и главное — сколько? 6 октября, 19:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, gettyimages / Drew Angerer

На днях произошёл самый масштабный цифровой сбой как минимум за последние три года: три сервиса Марка Цукерберга (Facebook, Instagram и WhatsApp) не работали более пяти часов. Причины назывались разные — от хакерской диверсии до атаки на оптоволоконный кабель на дне Атлантического океана, связывающий сети Европы и США. Которую, разумеется, осуществили российские спецслужбы — кто же ещё? Сама компания молчит о причинах. Хотя известно, что входить в офис сотрудникам пришлось при помощи болгарки — пропускная система не работала, потому что аккаунты сотрудников были также привязаны к серверам компании.

Но, судя по всему, всё проще, дело в ошибке программиста: кто-то из сетевых администраторов внёс изменения в конфигурацию сети — да так, что большая часть этой сети стала невидимой для всех интернет-браузеров. Не вдаваясь в технические детали: из-за допущенной в коде ошибки при попытке браузера зайти на запрашиваемую пользователем страницу сервер ему отвечал, что не знает и не может найти, где она находится.

Конечно же, акции компании сразу же обвалились, и многие с удовольствием стали писать, что основатель сети потерял более 6 млрд долларов. Это не совсем правда, ведь речь идёт всего лишь о рыночной оценке его акций, которые он продавать и не собирался. И вряд ли человек с общим состоянием в 116 млрд долларов следит за подобными оценками. Да и сама социальная сеть, зарабатывающая на торговле данными и показе рекламы, тоже не понесла существенных потерь, уверены эксперты.

— Формально можно говорить о потере дневной выручки, точнее, за шесть часов, но это если сильно притянуть за уши, — уверен основатель liveInternet, экс-советник Президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко. — У господина Цукерберга много инструментов, чтобы быстро отыграть возможные убытки. Репутационные и финансовые потери могут быть только в том случае, если "Фейсбук" будет падать ежедневно.

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Разумеется, во время, пока "лежал" FB, многие пользователи переходили на другие платформы — в России это социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", однако вряд ли заработок на дополнительном трафике мог быть сколько-нибудь существенным, говорит Клименко. Зато пользователи мессенджеров, когда перестал работать WhatsApp, стали массово переходить на Telegram. По признанию его владельца Павла Дурова, он получил 70 млн новых пользователей, то есть бизнес вырос более чем на 10% (на январь нынешнего года в "Телеге" насчитывалось 500 млн пользователей).

— Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ, — заявил он. — Я прошу наших существующих пользователей передать привет своим недавно прибывшим друзьям, помочь им распаковать вещи и сообщить им, что у нас есть в наличии.

И здесь прибыль можно легко подсчитать.

— Если взять среднюю стоимость привлечения нового клиента в Интернете в 50 долларов, то речь может идти о доходе в 3,5 млрд долларов, — подсчитал Клименко. — Теперь у Дурова новая задача — удержать новых пользователей.

Авторы Александра Баязитова