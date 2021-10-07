Названа дата открытия Индии для туристов

МВД Индии с 15 октября начнёт выдавать туристические визы иностранцам, прибывающим в страну чартерными рейсами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Границы для всех остальных путешественников будут открыты на месяц позже, то есть с 15 ноября.

Напомним, что власти Индии приостановили выдачу туристических виз в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Открыть границы для туристов власти решили в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Причём первые 500 тысяч иностранных туристов получат визы бесплатно.