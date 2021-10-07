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Названа дата открытия Индии для туристов

Туристические визы в стране, которая больше других пострадала от "коронавирусного шторма", не выдавались в течение полутора лет.

7 октября, 17:31

Фото © Pexels

МВД Индии с 15 октября начнёт выдавать туристические визы иностранцам, прибывающим в страну чартерными рейсами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Границы для всех остальных путешественников будут открыты на месяц позже, то есть с 15 ноября.

Напомним, что власти Индии приостановили выдачу туристических виз в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Открыть границы для туристов власти решили в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Причём первые 500 тысяч иностранных туристов получат визы бесплатно.

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К слову, ситуация с ковидом в Индии была одной из самых напряжённых в мире, страна долгое время занимала первое место по росту заболеваемости коронавирусом, суточный прирост заразившихся достигал 350 тысяч. Общее число заболевших приближается к 40 миллионам человек. Власти страны заявляли, что её накрыл "коронавирусный шторм".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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