В Крыму с 11 октября ужесточат ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. В частности, работодатели будут обязаны перевести сотрудников старше 65 лет на удалённый режим, а также ввести тестирование на наличие инфекции раз в неделю для невакцинированных работников. Об этом сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

"Если раньше было рекомендовано всем работодателям перевести на дистанционную работу своих сотрудников 65 лет и старше, то сейчас это будет обязанность", — сказала она на брифинге.

Кроме того, для пожилых будет отменён льготный проезд в общественном транспорте. Также ограничения коснутся учреждений госслужб, им рекомендовано перевести на удалёнку до 50% сотрудников, отсутствие которых не приведёт к сбоям в работе.