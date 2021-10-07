Удалёнка для пожилых и ПЦР-тесты для невакцинированных: В Крыму с 11 октября ужесточат ковидные ограничения
С этого дня пенсионеры не смогут воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, а также пройти плановую диспансеризацию.
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В Крыму с 11 октября ужесточат ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. В частности, работодатели будут обязаны перевести сотрудников старше 65 лет на удалённый режим, а также ввести тестирование на наличие инфекции раз в неделю для невакцинированных работников. Об этом сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.
"Если раньше было рекомендовано всем работодателям перевести на дистанционную работу своих сотрудников 65 лет и старше, то сейчас это будет обязанность", — сказала она на брифинге.
Кроме того, для пожилых будет отменён льготный проезд в общественном транспорте. Также ограничения коснутся учреждений госслужб, им рекомендовано перевести на удалёнку до 50% сотрудников, отсутствие которых не приведёт к сбоям в работе.
Ещё одним нововведением для работодателей станет обязательное ПЦР-тестирование невакцинированных сотрудников каждую неделю, если в организации привито менее 80% коллектива. Также отменена плановая диспансеризация населения для сокращения контактов в медучреждениях.
Стоит отметить, что уже несколько российских регионов ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Речь идёт о Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также Удмуртии, Пермском крае, Самарской области и Санкт-Петербурге. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы пускать на мероприятия людей только при наличии QR-кода. Она отметила, что такую меру предлагается ввести для того, чтобы в том числе обеспечить функционирование экономики и социальной сферы без локдауна.
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