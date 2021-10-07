Грязь на смартфонах может привести к ушным болезням

Из-за грязи на поверхности смартфона и его чехле есть риск появления кожного дерматита, заявила научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина в беседе с "Газетой.ru".

"Важный аспект в вопросе использования телефона — его прикосновение непосредственно к уху. Это может быть небезопасно как для ушного нерва, так и для кожи, так как гаджеты могут вызвать кожный дерматит — в некоторых из них могут, например, содержаться соли никеля", — рассказала эксперт.

Врач посоветовала пользователям телефонов при возможности "установить любимые приложения" и на компьютер. Также, по её словам, следует очищать смартфон и его чехол каждый вечер. Лучше для этого использовать специальные чистящие спреи, в составе которых содержится спирт. А инструментом могут послужить мягкие салфетки или спонжи.

"Наши пользователи используют смартфон как средство, которое помогает им следить за здоровьем и предотвращать многие болезни, в том числе и вызываемые бактериями и вирусами, живущими на поверхности смартфонов. И если не следить за чистотой гаджетов, увы, это может приносить не только пользу здоровью, но и проблемы", — заключила Шарифуллина.