Россия предоставила в ОЗХО исчерпывающий ответ на вопросы от 45 стран по делу Навального

Россия ответила на вопросы 45 стран по ситуации с блогером Алексеем Навальным, инициировав встречный запрос Германии, Франции и Швеции, а также техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил постоянный председатель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня, то есть спустя два дня [после запроса]. Это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ", — приводит его слова ТАСС.

При этом российская сторона инициировала встречный запрос под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО, передав его Германии, Франции и Швеции. Эти государства должны объяснить свою роль "в ими самими же срежиссированном спектакле", пояснил дипломат.