Россия предоставила в ОЗХО исчерпывающий ответ на вопросы от 45 стран по делу Навального
В свою очередь российская сторона хочет добиться от Германии, Франции и Швеции объяснений их роли в этом "срежиссированном спектакле".
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Россия ответила на вопросы 45 стран по ситуации с блогером Алексеем Навальным, инициировав встречный запрос Германии, Франции и Швеции, а также техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил постоянный председатель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня, то есть спустя два дня [после запроса]. Это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ", — приводит его слова ТАСС.
При этом российская сторона инициировала встречный запрос под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО, передав его Германии, Франции и Швеции. Эти государства должны объяснить свою роль "в ими самими же срежиссированном спектакле", пояснил дипломат.
Кроме того, по словам Шульгина, технический секретариат ОЗХО откровенно лгал РФ по поводу оказываемого ФРГ технического воздействия. В то время как высокопоставленные представители организации уверяли, что не понимают, какого уровня содействия хочет Германия, эксперты ОЗХО "орудовали в клинике "Шарите" и брали пробы у Навального". Беседы эти проходили 10–11 сентября 2020-го, в то время как запрос от немецкой стороны организация получила 4 сентября. Также все существенные положения отчёта об оказании технического содействия были засекречены, добавил постпред.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, когда ему стало плохо на борту рейса Томск – Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января 2021 года. Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: блогеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
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