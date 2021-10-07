Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО выслать российских дипломатов
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва непременно ответит.
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Принятое НАТО решение о высылке восьми дипломатов из Брюсселя и упразднении ещё двух вакантных мест удивило своей бесцеремонностью, официальных объяснений причин не прозвучало. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным, удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было", — сказала дипломат на брифинге.
Захарова добавила, что теперь очевидна неготовность альянса к взаимодействию, Москва будет исходить из этого при проработке ответных мер, которые обязательно последуют.
Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы". Генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил, что такое решение было принято в связи с деятельностью РФ и разведывательной информацией НАТО.
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