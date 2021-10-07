Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО выслать российских дипломатов

Принятое НАТО решение о высылке восьми дипломатов из Брюсселя и упразднении ещё двух вакантных мест удивило своей бесцеремонностью, официальных объяснений причин не прозвучало. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным, удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было", — сказала дипломат на брифинге.