В Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС

Правительство Польши ведёт страну к выходу из Евросоюза и уже утратило всякое доверие. Так считают представители Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей наднациональной коалиции в ЕС.

"Польское правительство полностью утратило доверие. Объявив, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь выхода из ЕС", — сказано в записи в твиттере ЕНП.

Такое заявление было сделано после решения Конституционного суда Польши, поставившего нормы конституции страны приоритетными над правом Евросоюза. Инициатором проверки превосходства законов в марте этого года стал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

В самой Еврокомиссии от этого решения также остались не в восторге, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что ЕК использует все инструменты для защиты европейских норм над национальными законами стран Евросоюза.