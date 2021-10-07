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В Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС

Всему виной решение Конституционного суда республики о приоритете конституции страны над европейским правом.

7 октября, 18:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правительство Польши ведёт страну к выходу из Евросоюза и уже утратило всякое доверие. Так считают представители Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей наднациональной коалиции в ЕС.

"Польское правительство полностью утратило доверие. Объявив, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь выхода из ЕС", — сказано в записи в твиттере ЕНП.

Такое заявление было сделано после решения Конституционного суда Польши, поставившего нормы конституции страны приоритетными над правом Евросоюза. Инициатором проверки превосходства законов в марте этого года стал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

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В самой Еврокомиссии от этого решения также остались не в восторге, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что ЕК использует все инструменты для защиты европейских норм над национальными законами стран Евросоюза.

А ранее Лайф рассказывал, что в Польше испугались захвата Варшавы Россией за полтора дня. Некоторые жители республики считают, что стране нужно укреплять обороноспособность.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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