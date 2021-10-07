Reuters: Хакеры узнали о санкциях США против России и данные контрразведки

Атаковавшие компанию SolarWinds хакеры заполучили данные о готовящихся санкциях США против России и информацию американской контрразведки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Несмотря на потерю данных о "санкционной политике в отношении россиян" и принимаемых США мерах в связи с коронавирусом, самым тяжёлым ударом, по данным источников, стала информация о проверках России, проводимых контрразведкой.

Напомним, атака на программное обеспечение Orion от SolarWinds произошла в марте 2020 года. Хакеры внедрили вирус в обновление, его загрузили тысячи клиентов компании, среди которых правительственные учреждения и свыше сотни крупных компаний страны. В Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США. Аналогично ситуацию комментировали и в Службе внешней разведки, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.