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Reuters: Хакеры узнали о санкциях США против России и данные контрразведки

Последнее, по данным источников, стало самым тяжёлым ударом, несмотря также на упущенные данные о принимаемых в Штатах в связи с ковидом мерах.

7 октября, 18:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Атаковавшие компанию SolarWinds хакеры заполучили данные о готовящихся санкциях США против России и информацию американской контрразведки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Несмотря на потерю данных о "санкционной политике в отношении россиян" и принимаемых США мерах в связи с коронавирусом, самым тяжёлым ударом, по данным источников, стала информация о проверках России, проводимых контрразведкой.

CNN: Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети США

CNN: Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети США

Напомним, атака на программное обеспечение Orion от SolarWinds произошла в марте 2020 года. Хакеры внедрили вирус в обновление, его загрузили тысячи клиентов компании, среди которых правительственные учреждения и свыше сотни крупных компаний страны. В Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США. Аналогично ситуацию комментировали и в Службе внешней разведки, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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