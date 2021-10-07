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Суд арестовал обвиняемую в крупном мошенничестве Марину Ракову

Под стражей экс-вице-президент Сбербанка проведёт ближайшие два месяца. Ей вменяют хищение бюджетных средств, выделенных на проект "Учитель года".

7 октября, 18:42

Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova

Суд арестовал обвиняемую в крупном мошенничестве Марину Ракову. Видео © LIFE

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере экс-заместителя министра просвещения РФ и экс-вице-президента Сбербанка Марину Ракову. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Избрать в отношении Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года", — сказал судья.

Задержанной Марине Раковой предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Задержанной Марине Раковой предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Теперь у представителей защиты Раковой есть трое суток для обжалования этого решения. Фигурантке уголовного дела вменяют хищение бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" (нацпроект "Образование").

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. Сама Ракова заявила, что не скрывалась от следствия.

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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