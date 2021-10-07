Суд арестовал обвиняемую в крупном мошенничестве Марину Ракову. Видео © LIFE

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере экс-заместителя министра просвещения РФ и экс-вице-президента Сбербанка Марину Ракову. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Избрать в отношении Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года", — сказал судья.

Теперь у представителей защиты Раковой есть трое суток для обжалования этого решения. Фигурантке уголовного дела вменяют хищение бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" (нацпроект "Образование").