Кабмин Германии оценил возможность запуска "Северного потока – 2"

Правительство Германии не видит препятствий для запуска газопровода "Северный поток – 2" в тех договорённостях, к которым ФРГ и США пришли по этой теме. Об этом заявили в Кабмине ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии".

В ответе говорится, что Германия отвергает санкции, которые США уже наложили на проект или которыми угрожают. Берлин провёл переговоры с Вашингтоном, чтобы предупредить дальнейшее такое давление.

"В результате было принято "Совместное заявление Соединённых Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток – 2", — цитирует РИА "Новости" этот документ.