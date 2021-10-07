Кабмин Германии оценил возможность запуска "Северного потока – 2"
В федеральном правительстве также пояснили, почему вели переговоры с США об этом сугубо европейском проекте.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Правительство Германии не видит препятствий для запуска газопровода "Северный поток – 2" в тех договорённостях, к которым ФРГ и США пришли по этой теме. Об этом заявили в Кабмине ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии".
В ответе говорится, что Германия отвергает санкции, которые США уже наложили на проект или которыми угрожают. Берлин провёл переговоры с Вашингтоном, чтобы предупредить дальнейшее такое давление.
"В результате было принято "Совместное заявление Соединённых Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток – 2", — цитирует РИА "Новости" этот документ.
В федеральном правительстве объяснили, почему считают необходимыми переговоры США о европейском энергетическом проекте. Там отметили, что Вашингтон — "близкий партнёр Германии в области внешней политики и безопасности". Также добавили, что исходят из того, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после 2024 года.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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