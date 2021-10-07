"Не понимают кайфа": Тарасов жёстко разыграл дочерей, предложив попробовать "какашки"
Малышки Милана и Ева не оценили выдумку звёздного отца и бросились врассыпную. Футболист погнался за ними, истерично смеясь.
Фото © Instagram / Дмитрий Тарасов
Футболист Тарасов предлагал детям попробовать "какашки". Видео © Instagram / Дмитрий Тарасов
Экс-супруг Ольги Бузовой, полузащитник клуба "Велес" Дмитрий Тарасов показал подписчикам видео, как разыграл маленьких дочерей Еву и Милану. Футболист измазал руки шоколадной пастой и, выдавая за "какашки", интересовался у девочек, чьи они.
"Это твои какашки? Будешь? Какашку будешь?" — спрашивает Тарасов на записи в "Инстаграме".
Девочки от папы с выпачканными руками пустились врассыпную. Тарасов же пошёл дальше в своём эксперименте и вновь предложил малышкам попробовать "какашки". Не добившись от детей коммуникации, он сел на диван, облизал пальцы и стал сокрушаться о том, что наследницы не понимают никакого "кайфа" в пасте "Нутелла".
Ранее Лайф рассказывал, что девушка так жёстко разыграла парня, сообщив о беременности, что на мороженое он больше не взглянет. На что только не идут дамы, когда рассекречивают интересное положение. Но эта блогерша выбрала довольно противоречивый способ.
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