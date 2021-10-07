Футболист Тарасов предлагал детям попробовать "какашки". Видео © Instagram / Дмитрий Тарасов

Экс-супруг Ольги Бузовой, полузащитник клуба "Велес" Дмитрий Тарасов показал подписчикам видео, как разыграл маленьких дочерей Еву и Милану. Футболист измазал руки шоколадной пастой и, выдавая за "какашки", интересовался у девочек, чьи они.

"Это твои какашки? Будешь? Какашку будешь?" — спрашивает Тарасов на записи в "Инстаграме".

Девочки от папы с выпачканными руками пустились врассыпную. Тарасов же пошёл дальше в своём эксперименте и вновь предложил малышкам попробовать "какашки". Не добившись от детей коммуникации, он сел на диван, облизал пальцы и стал сокрушаться о том, что наследницы не понимают никакого "кайфа" в пасте "Нутелла".