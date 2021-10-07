Американская атомная подлодка столкнулась с неким объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

Американская атомная ударная подводная лодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неким объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота ВМС США. Как уточняется, случилось это во время погружения.

"Подлодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неким объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе", — отметили в пресс-службе флота.

Там добавили, что члены экипажа не получили травм, которые могли бы угрожать их жизни. Ядерная силовая установка субмарины не повреждена. Подлодка "остаётся в безопасном и стабильном состоянии".