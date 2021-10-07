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Американская атомная подлодка столкнулась с неким объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

Ущерб, нанесённый субмарине, оценивают. Отмечается, что ядерная силовая установка и отсеки не повреждены.

7 октября, 19:33
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<p>USS Connecticut.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/compacflt/31569280401/in/photolist-Q6EPcX-2mv8DjZ-2mvchDL-2mffCak-bCes1k-2m3xHAb-GYMAP1-257UjvT-2mj9xgM-25qETy6-2m3zhVg-o5tmq8-JzRtgU-4qPE5L-2iCZ73u-2m3uSTV-2mep7yx-2jnX7Eh-7A6XLM-aVWVtM-JcDcDi-eXD8Gy-21R6eKn-2kz3ud6-22DkskY-247jwXn-Q3WUL9-22DkvLL-2k2QbWQ-2m8kMUj-2gAHgar-o5tu1t-UeWkTk-2kReXws-2m2dtKs-2kReSG4-2kHrobw-M1RAe4-2m91qEt-2mv3mJT-22DkuM1-aV8vL6-2g7dTDa-2h6Uf2E-2GTmND-2g5F1E3-2jXbdnp-2dLdjW4-E4ZWVn-22Dkucd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / U.S. Pasific Fleet</a></p>

USS Connecticut. Фото © Flickr / U.S. Pasific Fleet

Американская атомная ударная подводная лодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неким объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота ВМС США. Как уточняется, случилось это во время погружения.

"Подлодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неким объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе", — отметили в пресс-службе флота.

Там добавили, что члены экипажа не получили травм, которые могли бы угрожать их жизни. Ядерная силовая установка субмарины не повреждена. Подлодка "остаётся в безопасном и стабильном состоянии".

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Напомним, ранее власти США, Великобритании и Австралии объявили о формировании нового партнёрства в сфере обороны и безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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