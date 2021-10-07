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В Москве "мерседес" на большой скорости влетел в здание ВНИИХТ

Обошлось без пострадавших со стороны пешеходов, а вот тех, кто находился в машине, пришлось отправить в больницу.

7 октября, 20:10

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве автомобиль марки "Мерседес" на большой скорости влетел в здание по адресу Каширское шоссе, 33, где располагается Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии.

По данным Лайфа, пешеходы не пострадали. А вот водителя и пассажира из легковушки пришлось отправить в больницу. Со слов очевидцев, они были пьяны.

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Ранее Лайф публиковал видео, как спортивный Audi разлетелся на куски и вспыхнул после удара о столб в Москве. Водитель погиб. Выяснилось, что на нём было почти 700 штрафов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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