В Москве "мерседес" на большой скорости влетел в здание ВНИИХТ
Обошлось без пострадавших со стороны пешеходов, а вот тех, кто находился в машине, пришлось отправить в больницу.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В Москве автомобиль марки "Мерседес" на большой скорости влетел в здание по адресу Каширское шоссе, 33, где располагается Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии.
По данным Лайфа, пешеходы не пострадали. А вот водителя и пассажира из легковушки пришлось отправить в больницу. Со слов очевидцев, они были пьяны.
Ранее Лайф публиковал видео, как спортивный Audi разлетелся на куски и вспыхнул после удара о столб в Москве. Водитель погиб. Выяснилось, что на нём было почти 700 штрафов.
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