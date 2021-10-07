В США заявили о готовности к переговорам с КНДР "без предварительных условий"
Вашингтон идёт на такой шаг на фоне испытания Северной Кореей новых ракет. Пхеньян прежде отвергал подобные предложения.
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США направили Пхеньяну конкретные предложения по переговорам, Вашингтон надеется получить от Пхеньяна положительный ответ. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы продолжаем быть готовыми к тому, чтобы встретиться с [представителями] КНДР без предварительных условий в любое время и в любом месте. Мы сделали конкретные предложения по поводу дискуссий с КНДР в направленных им посланиях. И мы надеемся, что они ответят положительно", — сказал Нед Прайс.
Как рассказывал Лайф, это уже не первое такое предложение от США. Однако лидер КНДР Ким Чен Ын ранее отказался говорить с Вашингтоном.
Также отметим, что Пентагон увидел угрозу в испытании КНДР новой крылатой ракеты, которая стала результатом "двухлетних достижений" в науке и оборонной сфере. По мнению Вашингтона, Пхеньян по-прежнему сосредоточен на своей программе развития вооружения. Как полагают в США, это представляет угрозу для самой Северной Кореи и её соседей.
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