В США заявили о готовности к переговорам с КНДР "без предварительных условий"

США направили Пхеньяну конкретные предложения по переговорам, Вашингтон надеется получить от Пхеньяна положительный ответ. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы продолжаем быть готовыми к тому, чтобы встретиться с [представителями] КНДР без предварительных условий в любое время и в любом месте. Мы сделали конкретные предложения по поводу дискуссий с КНДР в направленных им посланиях. И мы надеемся, что они ответят положительно", — сказал Нед Прайс.

Как рассказывал Лайф, это уже не первое такое предложение от США. Однако лидер КНДР Ким Чен Ын ранее отказался говорить с Вашингтоном.