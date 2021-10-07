С ног на голову: Франция вышла в финал Лиги наций, отыграв два мяча у Бельгии
В составе победителей по голу забили Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.
Фото © УЕФА
Сборная Франции по футболу в полуфинале Лиги наций победила бельгийцев со счётом 3:2. Встреча прошла на арене "Альянц Стэдиум" в Турине. Судил игру немецкий арбитр Даниэль Зиберт.
В концовке первого тайма бельгийцы забили два гола за три минуты. Отличились нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку и полузащитник мадридского "Атлетико" Янник Карраско. Оба раза результативные передачи отдавал хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне.
В середине второго тайма дважды за семь минут ворота соперников поразили французы. Сначала разницу в счёте сократил форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. После этого пенальти реализовал нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.
В конце встречи Лукаку забил ещё один гол, но он не был засчитан из-за офсайда. Автором победного мяча на 90-й минуте стал Тео Эрнандес, выступающий в Италии за "Милан".
Накануне в первом полуфинале сборная Испании победила Италию (2:1), прервав её рекордную беспроигрышную серию из 37 матчей. На дубль Феррана Торреса действующие чемпионы Европы смогли ответить лишь голом Лоренцо Пеллегрини в концовке встречи.
С конца первого тайма команда Италии играла в меньшинстве. Главный арбитр Сергей Карасёв за две жёлтые карточки удалил капитана клуба "Скуадра Адзурра" Леонардо Бонуччи.
Финал Лиги наций с участием Испании и Франции состоится в воскресенье, 10 октября, в Милане на арене "Сан-Сиро". В тот же день на "Альянц Стэдиум" в Турине за третье место сыграют сборные Италии и Бельгии.
Лига наций УЕФА
Полуфинал
Бельгия — Франция — 2:3
Голы: Карраско 37' (1:0), Лукаку 40' (2:0), Бензема 62' (2:1), Мбаппе 69', с пенальти (2:2), Т. Эрнандес 90' (2:3)
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