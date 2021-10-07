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Число насмерть отравившихся контрафактным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 11 человек

Сообщается, что в крови погибших обнаружен метанол, его концентрация в разы превышает смертельную для человека дозу.

7 октября, 20:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Оренбургской области увеличилось количество смертей среди отравившихся контрафактным алкоголем. Число жертв выросло до одиннадцати, за жизнь остальных врачи продолжают бороться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Два человека находятся в стационаре, медики делают всё возможное, чтобы спасти их жизнь. Ещё два человека сейчас дома под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", говорится в распространённом сообщении.

В крови погибших выявлен метанол, причём его концентрация в разы выше смертельной. Как отметила региональный министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире телеканала "Россия 24", по предварительной информации, все отравившиеся употребили алкоголь "не в заводской упаковке", это был метиловый спирт.

Два подростка на Сахалине впали в кому из-за возможного отравления

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Ранее Лайф сообщал, что по факту этого отравления было возбуждено два уголовных дела по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть более двух лиц".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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