Бастрыкин поручил наградить девушку, которая вызвала полицию на место избиения парня в метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить девушку, вызвавшую полицию на место избиения парня в метро. Очевидица нажала тревожную кнопку в поезде, выбежала вслед за нападавшими из вагона и указала на них сотрудникам правоохранительных органов.

"Невзирая на то, что она могла пострадать сама от рук агрессивной компании, она бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Её действия позволили правоохранителям задержать соучастников по горячим следам", — сказано в сообщении на сайте ведомства.