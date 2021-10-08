Бастрыкин поручил наградить девушку, которая вызвала полицию на место избиения парня в метро
Очевидица жестокого нападения могла и сама пострадать, но она выбежала вслед за агрессивной троицей.
Фото © Facebook / Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить девушку, вызвавшую полицию на место избиения парня в метро. Очевидица нажала тревожную кнопку в поезде, выбежала вслед за нападавшими из вагона и указала на них сотрудникам правоохранительных органов.
"Невзирая на то, что она могла пострадать сама от рук агрессивной компании, она бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Её действия позволили правоохранителям задержать соучастников по горячим следам", — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что девушку, оказавшую таким образом помощь следственным органам, наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Также отмечается, что она исполнила гражданский долг, самоотверженно рискуя собой.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. Пострадавшего тоже наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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