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Байден продлил санкции США против Турции

Ограничения были введены в 2019 году, поводом для этого стала военная операция турецкой армии в Сирии.

7 октября, 21:20
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10158408843486104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

Санкции, введённые США против Турции в 2019 году, продлены. О таком решении президента Джо Байдена сообщили в Белом доме.

"Ситуация в Сирии и вокруг неё, в особенности действия властей Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому ИГИЛ*, а также ставит под угрозу гражданские лица и угрожает подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе", — цитирует заявление Байдена РИА "Новости".

США ввели санкции против Турции в 2019 году из-за ввода войск в Сирию и операций против курдского ополчения. Тогда под американские ограничения попали Минобороны и Минэнерго Турции, министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

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Ранее Лайф сообщал, что рейтинг Байдена упал до минимума за всё его президентство. Больше всего опрошенные недовольны политикой относительно иммигрантов, а также ситуацией на южной границе США, через которую пробуют пробраться тысячи жителей Латинской Америки.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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