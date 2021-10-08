Байден продлил санкции США против Турции

Санкции, введённые США против Турции в 2019 году, продлены. О таком решении президента Джо Байдена сообщили в Белом доме.

"Ситуация в Сирии и вокруг неё, в особенности действия властей Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому ИГИЛ*, а также ставит под угрозу гражданские лица и угрожает подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе", — цитирует заявление Байдена РИА "Новости".

США ввели санкции против Турции в 2019 году из-за ввода войск в Сирию и операций против курдского ополчения. Тогда под американские ограничения попали Минобороны и Минэнерго Турции, министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Ранее Лайф сообщал, что рейтинг Байдена упал до минимума за всё его президентство. Больше всего опрошенные недовольны политикой относительно иммигрантов, а также ситуацией на южной границе США, через которую пробуют пробраться тысячи жителей Латинской Америки.